- Ciągle spotykam się z komentarzami, że ktoś mówi: "No, już czerstwa", "Zaraz się posypie", "Na pewno zamieni ją na nowszy model". Już mnie to nie dotyka, bo wiem, że ludzie się rozstają, a metryka nie ma kompletnego znaczenia - powiedziała w rozmowie ze Zdanowicz.

Boczarska w ostatnim czasie często pojawia się na branżowych eventach. Aktorka wzięła udział w gali Bestsellery Empiku, podczas której przyciągała wzrok w połyskującej, srebrnej sukience . Gwiazda wzięła też udział w imprezie zorganizowanej przez znaną markę kosmetyczną. Tym razem postawiła na czarny total look - jednak wcale nie oznacza to, że powiało nudą.

Magdalena Boczarska zaprezentowała się w czarnym garniturze oversize. Postawiła na długą marynarkę i spodnie z nieco szerszymi nogawkami. Do zestawu dobrała botki na obcasie. Elegancki look przełamała jednym mocnym akcentem. Boczarska założyła czarny, krótki top ze zdobieniem, który wyeksponował płaski brzuch.

"Nie śledzę trendów, stawiam na to, co mi się podoba"

- Styl od zawsze był dla mnie przedłużeniem osobowości. Lubię wyrażać siebie poprzez to, co mam na sobie. Rano w dresie mogę opiekować się synem, a wieczorem wyjść w kreacji od projektanta na premierę. I w każdym z tych wydań czuję się sobą. Uwielbiam w modzie to, jak pozwala nam się zmieniać, bardzo mnie to inspiruje. Z przyjemnością obserwuję, jak ubierają się ludzie w Nowym Jorku, Paryżu, Mediolanie czy Londynie, gdzie panuje totalna wolność. Ale nie śledzę trendów, raczej stawiam na to, co mi się podoba i pobudza moją wyobraźnię - zdradziła w rozmowie z magazynem "Viva" w marcu 2023 roku.