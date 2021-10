33-letnia Magdalena Lamparska ma wielu fanów. Jej profil na Instagramie obserwują ponad 293 tysiące osób, a aktorka od czasu do czasu postanawia wykorzystywać swoje zasięgi, aby promować ważne społeczne inicjatywy.



Tak jest i tym razem. Październik to miesiąc świadomości raka piersi, więc artystka postanowiła o tym przypomnieć, pokazując mocne zdjęcie.



Magdalena Lamparska przypomniała fotografię z sesji zdjęciowej do kampanii "To nie ja" fundacji Rak'n'Roll, którą wspiera.



Gwiazda ma nadzieję, że jej przyczyni się do tego, aby Polki wykonywały regularnie nie tylko USG piersi, ale również cytologię czy morfologię.



Badałaś się w tym roku? Zawsze październik jest dla mnie miesiącem, który przypomina mi o profilaktyce i badaniach. USG piersi, cytologia, morfologia… W 2020 roku brałam udział w kampanii „To nie ja” @fundacjaraknroll która całym sercem wspieram. Eksperyment polegał na charakteryzacji i rejestracji pierwszej reakcji, jak to jest stracić włosy… Pamiętajcie Kochani o profilaktyce. Październik nam o tym przypomina. Magdalena Lamparska

Magdalena Lamparska o regularnych badaniach. Tak wyglądałaby z ogoloną na łyso głową

"Piękny post" - stwierdziła w komentarzu jedna z fanek aktorki, a większość followersów podzieliła się swoimi doświadczeniami w komentarzach.



Użytkowniczki Instagrama doceniają to, że Magdalena Lamparska angażuje się w promowanie profilaktycznych badań, ponieważ pozwalają one wykryć poważne choroby we wczesnym stadium.



Jeśli zatem jeszcze się nie badałyście, koniecznie to zróbcie!



