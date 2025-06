Bratki to jedne z najczęściej i najchętniej wybieranych gatunków kwiatów do ogrodów i doniczek. Cieszące oko drobne kwiatki o zachwycających barwach stanowią ozdobę każdego miejsca. Dobrze wyglądają w wiszących donicach, jako ożywiająca kolorem ozdoba wejścia do domu, a także cudowny wybór na parapet okienny. Warto wiedzieć, że kwitnienie bratków z powodzeniem może trwać dłużej niż do końca lata, ale trzeba zapewnić kwiatom odpowiednie warunki: