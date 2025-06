Jeden z najlepiej zachowanych rezerwatów morskich we Włoszech

Archipelag leży u wybrzeży północnej Apulii i należy do Parku Narodowego Gargano. Tremiti nie bez powodu nazywane są "Perłami Adriatyku" - stanowią jeden z najlepiej zachowanych rezerwatów morskich we Włoszech, chroniony od 1989 roku.

Archipelag składa się z pięciu wysp: San Domino, San Nicola, Capraia (zwana też Caprara), Pianosa i maleńka skała Cretaccio. San Domino i San Nicola to jedyne zamieszkałe miejsca - żyje tam zaledwie kilkaset osób, które zresztą często opuszczają wyspy na zimę.

San Domino to bujna, zielona wyspa z pięknymi plażami, a San Nicola - to muzeum pod gołym niebem, z klasztorem, zamkiem i kamiennymi uliczkami pamiętającymi czasy średniowiecza. Pozostałe wyspy są dzikie i niedostępne - to ostoje przyrody i raj dla ptaków morskich.

Według legendy wyspy powstały, gdy grecki heros Diomedes rzucił do morza pięć skał przywiezionych z Troi. Z wody wyłoniły się właśnie Tremiti, a jego towarzysze zostali przemienieni przez Afrodytę w białe ptaki, które do dziś krążą nad klifami.

Dzika natura i lazurowa woda. Oto co warto zobaczyć na Wyspach Tremiti

San Domino to raj dla miłośników słońca, kąpieli i morskich przygód. To właśnie tam znajdziemy najpiękniejsze plaże archipelagu, ukryte w zatokach między piniowymi lasami a wapiennymi klifami. Cala delle Arene to jedyna większa, piaszczysta plaża - idealna dla rodzin z dziećmi. Jednak prawdziwe skarby kryją się dalej - małe, skaliste zatoczki dostępne tylko pieszo albo łodzią.

Obowiązkową atrakcją jest rejs dookoła wysp. Statki i łodzie wypływają codziennie - możemy wykupić miejsce na większym statku wycieczkowym albo wynająć mniejszą łódź z lokalnym skiperem. Trasa wiedzie przez jaskinie morskie, jak Grotta delle Viole (nazwa od czerwono-fioletowych alg), Grotta del Bue Marino (dawne schronienie mnichów) czy Scoglio dell'Elefante - skałę w kształcie zanurzonego słonia. I nie sposób nie wspomnieć o skałach Pagliai - białych, strzelistych iglicach, które wystają z wody niczym marmurowe rzeźby.

Na lądzie warto pospacerować po ścieżkach San Domino, zajrzeć do zatoki Cala Matano (gdzie pływał sam Lucio Dalla - włoski bard zakochany w Tremiti) albo wspiąć się na ruiny klasztoru na San Nicola. Tam czas się zatrzymał.

Wody wokół wysp skrywają niezwykły skarb

Dla osób, które mają nieco doświadczenia w nurkowaniu, Tremiti skrywają coś naprawdę wyjątkowego - podwodny posąg świętego Ojca Pio. Trzymetrowa figura z brązu została zatopiona w 1998 roku niedaleko Capraia, w zatoce Cala dei Scoglietti. Stoi na dnie morza, na głębokości 13 metrów, z wyciągniętymi ramionami w kierunku San Nicola.

Woda wokół jest krystalicznie czysta, więc przy dobrej pogodzie widać ją nawet z powierzchni. To nie tylko turystyczna atrakcja, ale też miejsce duchowej kontemplacji. Co roku pielgrzymi i nurkowie odwiedzają tę podwodną kaplicę, by oddać hołd świętemu z Apulii.

Jak dotrzeć na Wyspy Tremiti? Idealny pomysł na jednodniową wycieczkę

Dostać się na wyspy nie jest trudno, ale warto wcześniej dobrze zaplanować trasę. Najszybszym i najbardziej komfortowym sposobem podróży będzie popłynięcie tam promem. Najwięcej połączeń startuje z Termoli w regionie Molise - promy kursują codziennie, przez cały rok. Podróż trwa od godziny do dwóch, w zależności od typu statku. Za podróż w dwie strony zapłacimy minimum 185 zł od osoby.

Jeśli jesteśmy już w Apulii, mamy jeszcze kilka opcji:

Vieste - promy sezonowe, codzienne kursy latem.

P eschici - połączenia tylko w sezonie letnim.

Rodi Garganico - kursy sezonowe, około 1,5 godziny rejsu.

Najwięcej operatorów promowych działa z Termoli. Dwie główne firmy to NLG (Navigazione Libera del Golfo) i Navitremiti. Bilety możemy zarezerwować online, w biurach w porcie lub kupić je tuż przed rejsem.

