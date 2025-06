Nigdy nie jedz jagód prosto z krzaczka. Sanepid z pilnym apelem do Polaków

Natalia Jabłońska

Rozpoczyna się długo wyczekiwany sezon na jagody. W związku z nim, Sanepid, jak co roku ostrzega przed "chorobą brudnych jagód", która może prowadzić do bardzo groźnych powikłań. Jak się przed nią uchronić i na co zwrócić uwagę? Sprawdź, zanim sięgniesz po jagody prosto z krzaka.