Magdalena Narożna pokazała, jak mieszka

Magdalena Narożna jest chyba w tym momencie najpopularniejszą piosenkarką poruszającą się w obrębie gatunku disco-polo. Jej instagramowy profil śledzi aż 166 tys. użytkowników.

Narożna jest liderką zespołu Piękni i Młodzi. Grupę założyła z, byłym już, mężem w 2012 roku. Rozpoznawalność przyniósł im udział w programie Must be the Music. Tylko muzyka, gdzie dotarli aż do finału. Utwory "Ona jest taka cudowna" czy "Niewiara" mają po kilkadziesiąt milionów odtworzeń w serwisie YouTube!

Niestety, Narożni nie są już razem. Komunikat o ich rozwodzie pojawił się na facebookowym profilu zespołu w czerwcu 2019 roku. Para deklarowała, że ich priorytetem jest pozostanie w zgodzie.

Sytuacja zmieniła się jednak po Sylwestrze w Zakopanem 2020, kiedy to w jednym z hoteli między byłymi małżonkami doszło do ogromnej awantury. Po zdarzeniu wokalistka poinformowała o zakończeniu współpracy Piękny i Młodych z jej byłym mężem.



Dziś pani Magdalena jest zaręczona z Krzysztofem Byniakiem. Na jej instagramowym profilu pojawia się bardzo dużo romantycznych zdjęć z nowym ukochanym.

Narożna chętnie dzieli się także migawkami z życia codziennego, dzięki czemu możemy podejrzeć, jak mieszka.

Okazuje się, że pani Magdalena jest posiadaczką przytulnego domu jednorodzinnego. Na zdjęciach widać m.in. tradycyjny kominek, kuchnię z ciemnymi meblami, marmurowym blatem i ekspresem do kawy, przestronny pokój z huśtawką czy wygodną, jasną kanapę.

Dom piosenkarki jest urządzony raczej tradycyjnie. Zresztą - zobaczcie sami! Co myślicie o tych wnętrzach?

