Magdalena Zawadzka to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek starszego pokolenia. Rozpoznawalność zyskała dzięki roli Basi Wołodyjowskiej w "Panu Wołodyjowskim". Wystąpiła również m.in. w "Nocach i dniach" czy serialu "Magda M.".

Prywatnie, jej pierwszym mężem był operator filmowy Wiesław Rutowicz. Następnie przez 35 lat tworzyła małżeństwo z aktorem i reżyserem, Gustawem Holoubkiem, z którym ma syna Jana. Po jego śmierci Zawadzka z nikim się nie związała.

Aktorka jest w związku?

Ostatnio Zawadzka pojawiła się na premierze filmu "Ekscentrycy" w towarzystwie reżysera Janusza Majewskiego. To spowodowało powstanie plotek na temat tego, czy łączy ich jedynie przyjaźń, czy może coś więcej.

Majewski w rozmowie z Pomponikiem wyznał, że zbliżył ich do siebie fakt utracenia małżonków zarówno przez aktorkę, jak i przez niego. Podkreślił jednak, że łączy ich tylko przyjaźń, wspólne spędzanie czasu i wzajemne wsparcie.

Odkąd oboje zostaliśmy sami, bardzo się przyjaźnimy. Wiem, że mogę liczyć na Magdę, a ona na mnie. Przy okazji premiery filmu "Ekscentrycy" zdarzyło nam się wystąpić razem na czerwonym dywanie. Towarzyszymy sobie podczas ważnych wydarzeń i wspieramy. Ważna jest świadomość, że mamy blisko osobę, która nas nie zawiedzie i jest, kiedy jej potrzebujemy opowiadał Majewski

Zawadzka o swoim przyjacielu

Zawadzka z kolei również wypowiada się o swoim przyjacielu w samych superlatywach. Zdradziła, że określa go mianem mistrza, co ma nawiązywać do jego cech charakteru.

Mistrzowie mają taką wspólną cechę, że kochają aktorów, ufają im i starają się, żeby w ich dziełach wypadli jak najlepiej. Służą im swoim talentem, ale nie paraliżują. Są kulturalni, dobrze wychowani z poczuciem humoru. Janusz jest mistrzem, który posiada te cechy, nie mówiąc o uroku osobistym, który w filmie się przydaje wyznała Zawadzka

