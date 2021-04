Niedawno Maja Hyży zaskoczyła media wyznaniem, że jest "nękana" i jednoznacznie dała do zrozumienia, że osobą, która uprzykrza jej życie jest... jej były mąż. Sprawy już zaszły bardzo daleko, a wokalistka nie ma zamiaru milczeć. Teraz znów zabrała głos.

Maja Hyży zaskoczyła wstrząsającym wyznaniem o byłym mężu

Maja Hyży u Grzegorz Hyży byli małżeństwem przez dwa lata. Para startowała razem w jednym z muzycznych show, gdzie zyskali popularność.

Jeszcze głośniej zrobiło się o nich, gdy okazało się, że postanowili się rozstać, a niedługi potem Grzegorz związał się z Agnieszką Popielewicz (w 2015 roku wyszła za Grzegorza i przyjęła nazwisko Hyży).



Przez lata można było przeczytać informacje, że to właśnie ona rozbiła poprzedni związek piosenkarza, czemu za każdym razem obydwoje zaprzeczali.



Jednak wątpliwym były dobre kontakty Mai z byłym mężem i jego nową wybranką. Gwiazda milczała bardzo długo, aż do teraz.



"Jestem nękana i prześladowana od lat, krytykowana i obwiniana o wszystko. Ciągle dostaje wykłady jak powinnam żyć, postępować i przede wszystkim, jaką jestem złą matką! Dziś naszedł dzień, kiedy mówię dość! Dziś nadszedł dzień, kiedy przestaję milczeć! Po wielu latach gnębienia psychicznego, włażenia buciorami w moje życie, przerywam ciszę" - napisała Maja we wstrząsającym wpisie, obnażającym prawdę o tym, jak żyła.