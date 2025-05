Stylizacja Małgorzaty Kożuchowskiej to świetny przykład na to, jak łączyć elegancję z codziennym komfortem. To propozycja idealna dla kobiet, które cenią sobie klasykę, ale nie chcą rezygnować z odrobiny luzu i modowych akcentów. Oversize’owy żakiet o wyrazistej linii ramion w zestawieniu z delikatną, białą koszulą oraz szerokimi jeansami tworzy look nowoczesny, kobiecy i niezwykle wygodny.