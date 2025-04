Miley Ray Cyrus to, urodzona 23 listopada 1992 roku we Franklin w stanie Tennessee, amerykańska piosenkarka, aktorka, kompozytorka, autorka tekstów oraz producentka muzyczna. Z biegiem lat artystka zainteresowała się również produkcją filmową oraz reżyserią. Co ciekawe, Miley nie jest prawdziwym imieniem gwiazdy - urodziła się ona bowiem jako Destiny Hope Cyrus.

Równolegle do kariery aktorskiej Miley rozpoczęła także działalność muzyczną, nagrywając ścieżki dźwiękowe do serialu i solowe utwory.10 października 2007 roku ukazał się "Ready, Set, Don’t Go" - pierwszy singiel Cyrus pod własnym nazwiskiem, który nagrała w duecie z ojcem, muzykiem country. Tak zaczęła się "poważna kariera" Miley, która wydała od tego czasu osiem albumów studyjnych, stając się jedną z najpopularniejszych wokalistek świata. Regularnie pojawiała się także w filmach oraz serialach, była trenerką talent show "The Voice" i wyreżyserowała kilka swoich teledysków.