Mocha Mousse, czyli kawowa elegancja w stylizacjach. Jak nosić najgorętszy kolor sezonu?

Mocha Mousse to kolor uniwersalny, który może pełnić zarówno funkcję bazy w stonowanych stylizacjach, jak i głównego akcentu w bardziej wyrazistych zestawach. Możemy nosić go w monochromatycznych lookach, łączyć ze złotymi dodatkami lub zestawiać z kontrastującymi fakturami , by uzyskać oryginalny, a jednocześnie modny efekt. Przygotowaliśmy trzy stylizacje dostępne na platformie SHEIN, które zrobią wrażenie w tym sezonie!

Trencz to zdecydowanie must have tego sezonu

Do tego obowiązkowo shopperka XXL - must have każdej kobiety, która ceni funkcjonalność i styl. Wybierając model w ciemnym odcieniu brązu - spośród wielu innych odcieni dostępnych na platformie SHEIN - podkreślimy kolor przewodni stylizacji i nawiążemy do czapeczki. Połączenie świetnie sprawdzi się na co dzień: do pracy, do kina czy na wyjście na drinka z przyjaciółkami. Elementy tego looku w całości skompletujemy na SHEIN, gdzie znajdziemy szeroki wybór trenczy, torebek i dodatków w odcieniu królującym w tym roku.