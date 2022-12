Specjalny odcinek "M jak miłość"

W wigilię 24 grudnia zostanie wyemitowany specjalny odcinek "M jak miłość", który może być sporym zaskoczeniem dla fanów serialu. Jak się okazuje, na ekranie widzowie znów zobaczą Kacpra Kuszewskiego. Grany przez niego Marek Mostowiak na stałe mieszka w Australii. Przyleci do Polski specjalnie na wigilijną kolację i zrobi niemałą niespodziankę swoim bliskim.

Na tym jednak nie koniec, bo w specjalnym odcinki pojawi się także jego młodsza siostra Małgosia grana przez Joannę Koroniewską-Dowbor. Córka Barbary i Lucjana obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych i nie odwiedza rodziny w Polsce.

Ponadto w odcinku specjalnym pojawi się Małgorzata Kożuchowska, która pożegnała się z serialem 11 lat temu. Grana przez aktorkę Hanka Mostowiak zmarła w wyniku pęknięcia tętniaka, do którego doprowadziło wjechaniem samochodem w kartony. Ostatnia scena Małgorzaty Kożuchowskiej na długo utkwiła w pamięci widzów i do dzisiaj jest tematem wielu memów.

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska odeszła z serialu "M jak miłość" w 2011 roku / TVP/East News / East News

Małgorzata Kożuchowska pojawi się w "M jak miłość"

Jak podaje "Fakt", specjalny odcinek będzie opierał się na rodzinnych wspomnieniach. To właśnie przez to widzowie znów zobaczą Hankę i Małgosię Mostowiak. Fani serialu będą mieli okazję obejrzeć kilka archiwalnych scen.

W świątecznym odcinku zostanie również przekazana pewna informacja dotycząca przebywającej za oceanem najmłodszej córki Barbary i Lucjana. Kobieta lata temu przeprowadziła się do Stanów Zjednoczonych, gdzie trafiła do sekty, a następnie do szpitala psychiatrycznego.

"Fakt" donosi, że podczas pakowania prezentów Marysia wyzna, że Małgosia czasami do nich pisze, a więc mają kontakt z młodszą siostrą.

