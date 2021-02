Małgorzata Rozenek-Majdan wróciła do dawnej sylwetki po ciąży. Nie tylko jej podobają się efekty wytężonej pracy nad figurą, ale docenia je także mąż gwiazdy, Radosław Majdan.

Zdjęcie Radosław Majdan docenia swoją żonę na każdym kroku / Mieszko Piętka /AKPA

Widzowie pokochali ją za programy "Perfekcyjna Pani Domu", gdzie pokazywała, jak efektywnie sprzątać.

Reklama

Potem podbiła serca fanów, gdy razem z mężem wzięła udział w programie "Azja Express".

To tam też fani zauważyli, że Gosia ma doskonałą figurę! Sytuacja nieco zmieniła się, gdy Gosia zaszła w upragnioną ciążę w 2020 roku.



Z Radosławem przeszli przez bardzo trudne chwile, starając się o maleństwo i utrata szczupłej sylwetki nie było w tamtym momencie w ogóle istotna.



Gosia bardzo zdroworozsądkowo podeszła do tematu powrotu do sylwetki sprzed ciąży. Ćwiczenia i dietę rozpoczęła pod okiem specjalistów w odpowiednim czasie po porodzie.



Ciężka praca przyniosła efekty i Małgorzata znów cieszy się zgrabnym ciałem. Teraz, przebywając na upragnionych wakacjach z całą rodziną, może pochwalić się sylwetką w bikini.



Instagram Post

Zmianę docenia także jej mąż, który sam właśnie pochwalił się zdjęciem żony w swoich mediach społecznościowych.



Na zdjęciu widnieje zgrabny pośladek gwiazdki z odbitą ręką Radosława.



W komentarzach fani nie kryli zachwytu Gosią i jej kształtami:



"Gorąca ta Twoja Małgorzata", "Jest się kim chwalić, to się chwali", "Radek, Ty szczęściarzu" - pisali internauci.

Instagram Post

Instagram Post