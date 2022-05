Małgorzata Rozenek-Majdan świętuje w Miami

Małgorzata Rozenek-Majdan razem z mężem obecnie przebywa w USA. Radosław Majdan 10 maja obchodził 50. urodziny i z tej okazji żona zabrała go do Miami. Były piłkarz dostał od niej wyjątkowy prezent. Wspólnie wybrali się na wyścig Formuły 1.

Celebrytkę na Instagramie obserwuje 1,4 mln osób, więc nic dziwnego, że stara się być z nimi w stałym kontakcie. Internautów ciekawi codzienność Małgorzaty Rozenek-Majdan, a celebrytka udostępnia rodzinne zdjęcia, a także ujęcia z pracy i z wakacji.

Instagram Post

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazuje także, jak dba o swoją sylwetkę. Dzieli się nagraniami z treningów i równie chętnie chwali się efektami swojej ciężkiej pracy. Celebrytka cały czas zaskakuje fanów i na swój instagramowy profil wstawia zdjęcia w stroju kąpielowym.

Małgorzata Rozenek-Majdan skrytykowana przez internautów

Małgorzata Rozenek-Majdan zawsze może liczyć na swoich fanów. Za każdym razem zasypują ją komplementami. Tak też było i tym razem. Celebrytka zapozowała w stroju kąpielowym z rozcięciem na brzuchu, a fani nie szczędzili miłych słów. Pojawiły się jednak nieprzychylne głosy.

Instagram Post

Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnim czasie zaczęła podpisywać zdjęcia w języku angielskim, a to niekoniecznie przypadło do gustu internautom. Najnowsze zdjęcie postanowiła opatrzyć krótkim opisem - "hello world".

Pod postem niezadowoleni fani postanowili wyrazić swoje zdanie na ten temat. "A czy Pani już nie potrafi pisać po polsku? Czy pisząc po angielsku, jest większy prestiż?", "Też mi się nie podoba nadużywanie ang. Jesteśmy Polakami i mieszkamy w Polsce" - można przeczytać pod zdjęciem. Celebrytka nie odniosła się jeszcze do tych komentarzy.

Instagram Post

