Demi Rose wróciła z USA. Pokazała gorące zdjęcie i... nowy kolor włosów!

Jeszcze do niedawna Demi Rose bawiła się w najlepsze w Stanach Zjednoczonych, gdzie brała udział w jednym z najsłynniejszych festiwali na świecie - Coachelli. Teraz już wróciła na ukochaną Ibizę i wygląda na bardzo zrelaksowaną.

Na profilu gwiazdy pojawiają się regularnie zdjęcia i fani doskonale wiedzą, co dzieje się w jej życiu w danej chwili. Po doskonałej zabawie w USA, gwiazda wraca do zdrowego stylu życia, o czym zapewnia w nowym wpisie:

"Zdrowa, nawodniona, codziennie ćwiczę, czuję się zrównoważona i jestem wdzięczna. Dobrze być w domu! Również wracam do mojego naturalnego koloru... podoba ci się?" - napisała Demi Rose pod najnowszym zdjęciem.

To właśnie ono przyciągnęło uwagę internautów, bo prócz pięknego wyglądu i nowego koloru włosów, Demi Rose pozuje do niego... topless! Zdjęcie zostało skadrowane tak, by zostawić większe pole dla wyobraźni internautów, ale obserwujący modelkę uznali je za niezwykle gorące.

W komentarzach nie szczędzili jej komplementów, a sama Demi Rose wydaje się być niezwykle szczęśliwa z tego powodu.

