Małgorzata Rozenek-Majdan przez lata w polskim show-biznesie zdobyła rzeszę fanów. Jej instagramowy profil obserwuje 1,5 mln osób, a więc nic dziwnego, że celebrytka stara się być z nimi w stałym kontakcie.

Prezenterka pokazuje, jak wyglądają jej dni za pośrednictwem InstaStory, a także regularnie publikuje posty. Udostępnia zarówno zdjęcia z pracy, jak i domowego zacisza. Nie da się ukryć, że sporym zainteresowaniem cieszą się przede wszystkim kadry jej stylizacji. Fanki nie kryją, że uwielbiają jej styl. Pod postami nie brakuje słów zachwytu.

Małgorzata Rozenek-Majdan poza tym chętnie dzieli się ujęciami z siłowni. Relacjonuje swoje treningi i w ten sposób motywuje internautów do aktywności fizycznej. Poza tym na jej instagramowym profilu nie brakuje ujęć zarówno z synami, jak i mężem.

Małgorzata Rozenek-Majdan opublikowała nagranie z mężem

Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan od sześciu lat tworzą szczęśliwe małżeństwo. Poznali się na premierze filmu "Mój biegun", a na ślubnym kobiercu stanęli dokładnie 10 września 2016 roku. Obecnie są jedną z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu, a ich związek cieszy się niemałym zainteresowaniem internautów.

Małgorzata Rozenek-Majdan postanowiła podzielić się z fanami krótkim nagraniem z mężem. Film, na którym widać, jak para nie szczędzi sobie czułości, zrobił furorę. Internauci nie potrafili nie zareagować na ten post. Zakochani zostali wręcz zasypani miłymi słowami.

"Generalnie nie komentuję, ale jak patrzę na Was, to aż miło się robi na sercu. Bije od Was miłość, spokój, szacunek do siebie... Piękna z Was para, widać, że bardzo się kochacie. Wszystkiego dobrego na kolejne lata" - napisała jedna z internautek. "Uwielbiam na was patrzeć. Miłość jak u nastolatków", "Aż się ciepło na sercu robi", "Cudni"- pisali fani.

