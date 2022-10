Kourtney Kardashian aktywnie działa w mediach społecznościowych

Kourtney Kardashian dobrze wie, co jest aktualnie modne, a jej stylizacje zawsze wpisują w najnowsze trendy. Podobnie jak jej młodsze siostry uwielbia bawić się modą i zaskakiwać outfitami.

Celebrytka od lat jest uwielbiana przez miliony osób na całym świecie. Za sprawą rodzinnego reality show zdobyła sławę, popularność i pieniądze. Obecnie córka Kris Jenner skupia się na rozwoju swojej marki, a szczegółami dzieli się za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Poza tym Kourtney Kardashian na swoim instagramowym profilu chętnie pokazuje rodzinne ujęcia z dziećmi i kadry z mężem. Celebrytka nie tak dawno poślubiła Travisa Barkera, a ich związek wzbudza niemałe zainteresowanie.

Para zdecydowała się na aż trzy śluby, a każdy z nich był szeroko komentowany. Początkowo para pobrała się w Las Vegas, ale ślub nie miał mocy prawnej. Miesiąc później stanęli na ślubnym kobiercu w Santa Barbara, a trzecia ceremonia odbyła się w Portofino.

Kourtney Kardashian postawiła na czarną marynarkę

Eksperymentowanie z modą to coś, co siostry Kardashian-Jenner uwielbiają. Ich stylizacje są dokładnie przemyślane, by wszystko prezentowało się zjawiskowo.

Tym razem celebrytka postawiła na oliwkową, krótką sukienkę. Dobrała do niej czarną, skórzaną marynarkę oraz kozaki w tym samym kolorze. Całość dopełniła mała torebka oraz okulary przeciwsłoneczne.

Stylizacja Kourtney Kardashian od razu została doceniona przez setki internautów. Na komentarze pod postem nie trzeba było długo czekać. Celebrytka została wręcz zasypana komplementami. "Oszałamiająco", "Przepięknie" - pisali fani.

