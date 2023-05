Małgorzata Rozenek-Majdan nie zawsze tak wyglądała. Co za metamorfoza

Choć Małgorzata Rozenek-Majdan nigdy nie miała problemów z nadwagą, to nie zawsze wyglądała tak, jak obecnie.

Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała swój trening. "Piękna figura"

Małgorzata Rozenek-Majdan przeszła metamorfozę. Reakcja męża bezcenna

Małgorzata Rozenek-Majdan dostała wyjątkowy prezent od syna. Jest wzruszające nagranie

Małgorzata Rozenek-Majdan w żałobie. Była blisko z teściową Nie licząc okresu trzech ciąż i czasu połogów, Małgorzata Rozenek-Majdan nie zawsze wyglądała tak, jakby sobie sama tego życzyła.

Jednak po narodzinach syna Henryka w 2020 roku zapragnęła mieć taką sylwetkę, o której zawsze marzyła. Nie spieszyła się jednak do ćwiczeń. Skupiła się najpierw na dziecku i na odpoczynku po ciąży i porodzie, ale gdy otrzymała zezwolenie od lekarza, rozpoczęła rozbudowany plan treningowy.

Dziś, 44-letnia Małgorzata Rozenek-Majdan nie wygląda na swój wiek, a nowe zdjęcia gwiazdy wywołały niemałe poruszenie w mediach.

Reklama

Gwiazda kocha sport i... dietę

Instagram Post Rozwiń

Małgorzata Rozenek-Majdan od samego początku powrotu do formy chętnie chwaliła się nagraniami z zdjęciami z sali treningowej. Starała się motywować do aktywności fizycznej swoje obserwatorki i zachęcała do korzystania z pomocy profesjonalistów, głównie lekarzy i fizjoterapeutów, by chociażby po porodzie i połogu nie zrobić sobie krzywdy ćwiczeniami.

Teraz, dwa lata po porodzie trudno poznać Małgorzatę Rozenek-Majdan. Schudła kilkanaście kilogramów i na najnowszych zdjęciach chwali się niezwykle szczupłym brzuchem.

Zobacz też: Małgorzata Rozenek-Majdan zaliczyła wielką wpadkę? Internautki pokłóciły się o prezenterkę DDTVN

Małgorzata Rozenek-Majdan prócz sporej aktywności fizycznej przekonuje, że młodzieńczą sylwetkę zapewnia jej także odpowiednia dieta.

"To, co jemy, ma znaczący wpływ na nasze ciało i sylwetkę. Wiecie o tym dobrze. Ja od dawna zwracam uwagę na to, co jem" - przekonuje w nowym wpisie Małgorzata Rozenek-Majdan.

Instagram Post Rozwiń

Nie jest tajemnicą, że gwiazda polega na swojej własnej firmie dietetycznej, którą stworzyła jakiś czas temu.

"Nie jem mięsa ograniczam nabiał i węglowodany (z tym mam największy kłopot). Dodatkowo piję dużo wody i regularnie się ruszam, mam więcej energii i lepsze samopoczucie" - przekonuje Rozenek-Majdan.

W komentarzach pod zdjęciem jej płaskiego brzucha pojawiło się wiele komplementów, a fani wprost nie mogą uwierzyć, że w wieku 44 lat można mieć taką figurę.