Małgorzata Rozenek-Majdan w naturalnym wydaniu. Promuje nowy biznes

Profil Małgorzaty Rozenek-Majdan na Instagramie obserwuje już prawie milion i 500 tysięcy osób, a "Perfekcyjna pani domu" regularnie publikuje tam nowe posty po to, aby fani wiedzieli, co u niej słychać.



Na ogół publikuje zdjęcia w modnych stylizacjach lub pozuje do fotek z rodziną. Niedawno znana prezenterka zaskoczyła jednak fanów, chwaląc się nowym projektem biznesowym.



Okazuje się, że Małgorzata Rozenek-Majdan jest niezwykle wszechstronna.





Małgorzata Rozenek-Majdan o nowym biznesie. Zakłada platformę telemedyczną

Dziś debiutuje przed Wami w nowej roli. Razem z polskimi i szwedzkimi partnerami biznesowymi postanowiłam zaangażować się w stworzenie platformy telemedycznej. Nasza platforma oferuje konsultacje lekarskie online. Dzięki niej można skorzystać z opieki medycznej przez całą dobę z każdego miejsca na świecie (...). Do budowy naszej platformy telemedycznej zaangażowaliśmy specjalistów, którzy mają doświadczenie w tworzeniu rozwiązań w dziedzinie telemedycyny. Małgorzata Rozenek-Majdan



Żona Radosława Majdana postanowiła wkroczyć na zupełnie nowy obszar zainteresowań i razem z polskimi i szwedzkimi partnerami biznesowymi założyła platformę telemedyczną i choć wielu followersów gwiazdy zareagowało na to z entuzjazmem, nie wszyscy tak do tego podeszli.



"Czy jest jakiś obszar, którego Pani nie reklamuje? Ubrania, wystrój wnętrz, diety, a teraz medycyna" - zapytała jedna z użytkowniczek Instagrama, a podobnych komentarzy pod postem Małgorzaty Rozenek-Majdan było sporo.



Niektórzy jednak z entuzjazmem podeszli do nowego biznesu "Perfekcyjnej pani domu" i życzą jej powodzenia.

Reklama

Małgorzata Rozenek-Majdan bez makijażu

Małgorzata Rozenek-Majdan swój nowy biznes postanowiła zareklamować bez filtrów i makijażu, co spodobało się wielu osobom.



"Nareszcie naturalna", bardzo ładnie pani wygląda" - pisali fani, widząc jej zdjęcie, choć byli i tacy, którzy uznali, że w naturalnej odsłonie wygląda nieco starzej...



Czytaj również:



Znany wokalista i jego mąż zostali rodzicami

Małgorzata Kożuchowska pokazała rodziców



Zobacz także:

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Ewa gotuje": Kasza gryczana kiszona Polsat