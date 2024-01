Małgorzata Rozenek-Majdan przygotowuje się do triathlonu

Gwiazdy Klaudia El Dursi pokazała, w jakich warunkach pracuje. Raj na ziemi? Małgorzata Rozenek-Majdan w ostatnich miesiącach skupia się na aktywności fizycznej. Jak się okazuje, celebrytka zamierza pokonać triathlon będący połączeniem biegania, jazdy na rowerze oraz pływania.

Początkowo Małgorzata Rozenek-Majdan zdecydowała się ograniczyć aktywność w mediach społecznościowych w obawie, że relacjonowanie pobytu na siłowni czy też basenie może nudzić internautów. Obecnie prezenterka stara się regularnie dzielić swoją codziennością, która w ostatnim czasie jest wypełniona treningami.

Internauci nie potrafią przechodzić obojętnie wobec jej postów i dopytują, jak znajduje czas na ćwiczenia. "Do godziny 8:00 mam zrobiony bieg i basen albo rower i basen, siłownia itd. Na tym etapie codziennie mam 2 jednostki treningowe a 3 razy w tyg. - 3. Wiem, że to dużo, ale też cel, który przed sobą postawiłam, mały nie jest. Rozpoczynanie dnia o 5 rano i trenowanie do 8:00 mocno mnie do tego celu przybliża" - napisała na Instagramie.

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan zamierza pokonać triathlon / Mateusz Grochocki/East News / East News

Małgorzata Rozenek-Majdan w Dubaju. Postawiła na różowy look

Małgorzata Rozenek-Majdan obecnie wraz z Radosławem Majdanem przebywa w Dubaju, gdzie trenuje pod okiem Roberta Karasia - męża Agnieszki Włodarczyk. Jej najnowszy instagramowy post odbiega od wcześniejszych zdjęć i nagrań, co nie umknęło uwadze internautów.

Tym razem celebrytka nie zaprezentowała się w sportowym stroju. Postawiła na krótką, różową sukienkę odznaczającą się delikatnym marszczeniem. Dobrała do tego szpilki w tym samym kolorze, a całość dopełniła delikatnym makijażem.

Internauci na najnowszy post zareagowali w ekspresowym tempie. Pod postem nie zabrakło uszczypliwych komentarzy, ale w większości są to jednak słowa zachwytu. "Ciężka praca popłaca, figura marzenie", "Piękna kobieta w świetnej sukience", "Petarda", "Boska" - czytamy na Instagramie.

