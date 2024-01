Jedna z najważniejszych gwiazd Hollywood. Uwielbiają ją ludzie na całym świecie

Julia Roberts już od lat 80. jest jedną z najważniejszych gwiazd Hollywood. Na swoim koncie ma między innymi słynną rolę w "Pretty Woman", ale również w takich produkcjach jak "Uciekająca panna młoda" czy "Nothing Hill". Wielu pamięta aktorkę także z filmu "Erin Brockovich", za rolę w którym otrzymała Oscara.

56-latka to jednak nie tylko utalentowana i inspirująca kobieta. To również osoba, która wręcz nie rozstaje się ze swoim promiennym uśmiechem, tryskając witalną energią i rozbawiając poczuciem humoru. Czy w tym tkwi sekret jej młodzieńczej urody? Gwiazda udzieliła wywiadu brytyjskiemu "Vogue", w którym zdradziła co robi, by starzeć się z wdziękiem.

Julia Roberts: sposoby na młodzieńczą urodę. Na czym skupia się aktorka?

"Marynowanie. Co drugą sobotę wkładam głowę do słoika na 18 godzin. To czyni cuda, choć zapach jest okropny" - wyznała, ze znanym sobie poczuciem humoru, Julia Roberts. Nieco poważniejąc przyznała, że zasługą jej młodzieńczego wyglądu są głównie dobre geny. Najważniejszym sposobem na dobry wygląd pomimo upływu lat jest jednak, według niej, miłość i troska najbliższych. "Mój mąż mnie kocha i troszczy się o mnie tak, że czuję się głęboko, głęboko szczęśliwa. Szczęśliwi ludzie nie liczą lat" - powiedziała w rozmowie z "Vogue".

W przeszłości, w wywiadzie z "Access Hollywood" Julia Roberts wyznała, że spróbowała zabiegu kosmetycznego. Nie była jednak zadowolona z efektów. Słynny botoks nie przyniósł wówczas pożądanych efektów. Wręcz przeciwnie, sprawił, że jej twarz wydawała się "stale zaskoczona". Od tamtego czasu gwiazda miała w pełni zaufać swoim genom.

Zdjęcie Gwiazda zdradziła, jak starzeć się z wdziękiem / Dave J Hogan/Getty Images / Getty Images

Tak Julia Roberts dba o swoją urodę. Zdradziła do czego przywiązuje dużą wagę

Julia Roberts ma przede wszystkim nie rozstawać się z filtrami przeciwsłonecznymi. Minimalną osłoną wykorzystywaną przez aktorkę jest SPF30. Złotą zasadą gwiazdy jest także dokładne mycie twarzy przed snem.

W wywiadzie dla "Allure" Julia Roberts wyznała też, że kluczowe jest dla niej uczucie stale "nawilżonej i świeżej" skóry. Skupia się jednak nie tylko na skórze twarzy, ale również dłoni. "Moje ręce bardzo się wysuszają od częstego mycia naczyń" - przyznała w innej rozmowie dla "Hollywood Life". Co więcej, aktorka stara się jeść świadomie, zachowując przy tym odpowiedni balans. "Pij wodę, wysypiaj się i bądź radosny" - radzi innym.

Zdjęcie Julia Roberts wciąż zachwyca swoim wyglądam. / Gareth Cattermole/Getty Images / Getty Images

