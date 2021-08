Małgorzata Rozenek-Majdan wzięła udział w wyjątkowej uroczystości

Ślub Antka Królikowskiego i Joanny Opozdy był szeroko komentowany przez media. Para powiedziała sobie sakramentalne "tak" w kościele znajdującym się na warszawskiej Woli. Uroczystość nie umknęła uwadze fotoreporterów, którzy uwiecznili stylizacje młodej pary oraz przybyłych gości. Wśród zaproszonych celebrytów nie zabrakło Małgorzaty Rozenek-Majdan i Radosława Majdana. Małżeństwo postanowiło, życzyć szczęścia Opozdzie i Królikowskiemu w niecodzienny sposób.

Nie obyło się bez wpadki! Małgorzata Rozenek-Majdan zastała pusty kościół

Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radosław Majdan przybyli na wesele znacznie wcześniej niż inni goście. Gdy zaparkowali pod kościelnym parkingiem, nikogo jeszcze nie było na miejscu. Małżeństwo korzystając z wolnego czasu i pięknej okolicy, postanowiło zapozować do zdjęć. Fotoreporterzy uwiecznili dopracowane stylizacje pary.

Małgorzata Rozenek-Majdan na uroczystość wybrała szara, dopasowaną sukienkę z bufiastymi rękawami własnego autorstwa. Kreacja podkreślała jej szczupłą sylwetkę i eksponowała atuty. Żółte szpilki hiszpańskiego projektanta, które kosztowały kilka tysięcy złotych, dopełniały stylizację "perfekcyjnej pani domu".

Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radosław Majdan pojawili się na ślubie za wcześnie. Były piłkarz nerwowo spoglądał na zegarek / credit TRICOLORS/East News / East News

Małgorzata Rozenek-Majdan życzyła szczęścia młodej parze w nietypowy sposób

Nie wiadomo, czy przybycie do kościoła za wcześnie było zamierzonym działaniem pary, czy może przypadkiem. Być może Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Radosław Majdan pomylili godzinę uroczystości. Para skomentowała "wpadkę" na InstaStories, zaznaczając, że przyjście odpowiednio wcześniej na ślub, to dobra wróżba dla nowożeńców. Czy rzeczywiście o to chodziło?





Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan na ślub wybrali stylizacje w odcieniach szarości / Norbert Nieznanicki / AKPA



Zdjęcie Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan wykorzystali wolny czas, by zapozować do zdjęć /Norbert Nieznanicki /AKPA



