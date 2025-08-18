Lecznicze właściwości ziół są znane na całym świecie. Niektóre z nich - zgodnie z wierzeniami - mają również lecznicze właściwości. Do takich należy szałwia biała.

Biała szałwia. Na co pomaga?

Jej dym działa antybakteryjnie, antywirusowo, wspomaga leczenie w przypadku infekcji górnych i dolnych dróg oddechowych. Inhalacja z białą szałwią jest dobrym sposobem na udrożnienie kanałów nosowych i zatok. Dym z szałwii ma również działanie łagodzące i kojąco, dlatego też idealnie sprawdzi się jako oprawa do wieczornego spa czy łagodnej sesji jogi.

Szałwia biała słynie jednak nie tylko z leczniczego działania. Już rdzenni Amerykanie przypisywali jej również właściwości magiczne. Według wierzeń, miała ona działanie oczyszczające. Jednak aby z nich skorzystać, należało ją zrywać wyłącznie w dobrej intencji. I do tego z szacunkiem do rośliny i ziemi! Korzeń należało pozostawić w podłożu, a po żniwach ważne było odmówienie modlitwy dziękczynnej.

Szałwia biała pomoże oczyścić wnętrze ze złej energii 123RF/PICSEL

Biała szałwia pochodzi z Ameryki Północnej i najczęściej występuje na terenie Kalifornii i Meksyku. Rośnie na mocno nasłonecznionych stanowiskach i jest mocno rozgałęzionym, wiecznie zielonym krzewem. Liście mają srebrnobiały kolor i aromat, który wydziela się po ich potarciu. To on sprawia, że roślina sprawdza się w aromaterapii, jest też naturalnym kadzidłem.

Oczyszczanie domu białą szałwią. Prosty rytuał

Biała szałwia uchodzi za skuteczne naturalne kadziło, któremu przypisuje się działanie oczyszczające i ochronne. Ma pomóc w pozbywaniu się negatywnej energii, jak i oczyszczać przestrzeń po przebytej chorobie czy poprzednich lokatorach w naszym mieszkaniu czy domu.

Jak wykonać rytuał oczyszczania białą szałwią? Rozpocznij go przy drzwiach wejściowych i poruszaj się w kierunku odwrotnym od wskazówek zegara. Skoncentruj się szczególnie na miejscach przed lustrem i w rogach pomieszczeń. Ważne, by dym białej szałwii mógł dotrzeć nawet do najdalszych zakamarków czy szaf. Gdy zakończysz rytuał, przewietrz mieszkanie czy dom z negatywnej energii i wybierz się na spacer. Cały rytuał możesz uzupełnić o zapalenie świecy - może być w konkretnym kolorze. Do tego dobra intencja i gotowe!

