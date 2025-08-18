Jak przygotować ogórki kiszone z chili?

Do przygotowania ogórków kiszonych z chili potrzebne są świeże, niewielkie ogórki gruntowe, najlepiej zebrane tego samego dnia. Oprócz nich w każdym litrowym słoiku powinny znaleźć się:

baldach kopru,

mała papryczka chili,

1-2 ząbki czosnku,

1-2 liście laurowe,

kilka ziaren ziela angielskiego,

kawałek korzenia chrzanu,

szczypta białej gorczycy.

Zalewa przygotowywana jest z litra wody i około 1 łyżki soli.

Przed ułożeniem składników słoiki i zakrętki należy dokładnie wyparzyć. Na dno każdego naczynia dajemy warstwę przypraw i dodatków aromatycznych, a następnie ciasno układamy ogórki wraz z papryczką chili. Całość należy zalać solanką i szczelnie zakręcić, dbając o to, by wszystkie ogórki były całkowicie zanurzone w płynie.

Właściwe przechowywanie ma znaczenie

Tak przygotowane słoiki powinny trafić w chłodne, zacienione miejsce - może to być piwnica, spiżarnia lub szafka w domu.

Właśnie tam rozpoczyna się proces fermentacji, podczas którego ogórki nabierają kwaśnego smaku i aromatu. Dodatek chili sprawia, że przetwory zyskują lekko pikantny posmak, który staje się bardziej wyczuwalny z każdym tygodniem przechowywania.

Dzięki odpowiedniemu przechowywaniu ogórki zachowają świeżość i chrupkość przez całą zimę.

Dodatek chili urozmaici tradycyjne ogórki kiszone 123RF/PICSEL

Z czym jeść ogórki kiszone z chili?

Ogórki kiszone z chili to świetna alternatywa dla tradycyjnych kiszonek. Ostrość papryczki w połączeniu z naturalną kwasowością fermentacji tworzy wyrazisty, głęboki smak, który pobudza apetyt i nadaje potrawom charakteru.

To świetny dodatek do obiadów, mięs, sałatek czy też kanapek.

Przygotowuje się je szybko, z prostych składników, a po ukiszeniu długo zachowują chrupkość i świeżość.

