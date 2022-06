Małgorzata Rozenek była jedną z gwiazd, która pojawiła się na gali ShEO Awards 2022 tygodnika "Wprost". Nagrody otrzymują najbardziej przedsiębiorcze i inspirujące kobiety w świecie zdrowia, biznesu czy edukacji. Tym razem gwiazda nie odbierała statuetki, a wręczała ją Liderce Organizacji Pacjentek. Gwiazda miała na sobie elegancki, czarny garnitur i pierzaste buty w limonkowym kolorze.

Buty z piórami to hit tych wakacji

Zdjęcie Małgorzata Rozenek wie, że sandały z piórami to hit tego lata / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Chociaż buty z piórami niegdyś uchodziły za kiczowate, w te wakacje to jeden z najgorętszych trendów! Sandały z piórami to propozycja dla kobiet, które lubią wyrazisty look. Pasują do minimalistycznych sukienek czy cekinowych kreacji. Z pewnością nadają każdej stylizacji charakteru!

Małgorzata Rozenek postawiła na limonkowe sandałki na cienkiej szpilce z odkrytym przodem. Pasek z piór osłania stopy i zdecydowanie jest najbardziej charakterystycznym punktem jej stylizacji.

Monika Olejnik w "pierzastych butach"

Nie tylko Małgorzata Rozenek jest fanką butów z piórami. Taki sam model wybrała niedawno dziennikarka Monika Olejnik. Do limonkowych sandałów gwiazda dobrała zieloną bluzkę na ramiączkach i luźne materiałowe spodnie. Jej stylizacja zachwyciła fanów, którzy w komentarzach pisali:

"Wygląda Pani bosko",

"Pięknie! Też chcę takie buty!".

