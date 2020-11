Małgorzata z "Rolnik szuka żony" pokazała rodzinne zdjęcie

Małgorzata Borysewicz wzięła udział w czwartej edycji programu „Rolnik szuka żony”. Rolniczka jest w gronie szczęśliwców, którym w misyjnym show udało się znaleźć miłość.

Pani Małgorzata szybko zakochała się w jednym z kandydatów - Pawle. Pozostali kandydaci, którzy przyjechali na gospodarstwo rolniczki, właściwie w ogóle nie mieli szans.

Pod koniec września 2018 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu, a kilka miesięcy później na świat przyszedł ich pierwszy syn - Ryszard. Dziś chłopiec ma rok i osiem miesięcy, a jego młodsza siostra - Blanka - miesiąc.

Rodzinnym szczęściem rolniczka dzieli się chętnie za pośrednictwem mediów społecznościowych, a jej instagramowy profil obserwuje w tym momencie aż 156 tys. użytkowników!

Ostatnio pani Małgosia zamieściła w sieci zdjęcia z rodzinnego spaceru. Pod zdjęciami, do których pozuje z synkiem i modnym wózkiem, napisała m.in.:

- Nasza rodzinna pocztówka z Niedzieli. Przepis na końcu posta. Choć spacer krótki, to staramy się codziennie łapać odrobinę świeżego powietrza, musi być jednak ciepło i słonecznie póki co byśmy mogli wyjść. Nasz wiejski lockdown. Dziś pamiętamy o tych, których nam brakuje. Pawłowi na pewno taty, choć mi nie było dane Go poznać, to wierzę że byłby szczęśliwy widząc nasz obrazek (pis. oryg.).

To właśnie nie treść posta, a biały, elegancki wózek, zwrócił uwagę większości internautów.

Okazuje się, że model, który wybrała rolniczka, kosztuje co najmniej 2,5 tys. złotych.... Jesteście zaskoczeni?

