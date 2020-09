Małgosia i Paweł z "Rolnik szuka żony" świętują drugą rocznicę ślubu

Małgosia i Paweł Borysewiczowie to jedna z najbardziej znanych i lubianych par z programu "Rolnik szuka żony". Małżeństwo świętuje właśnie drugą rocznicę ślubu i z tej okazji rolniczka podzieliła się romantycznym zdjęciem z sesji ślubnej.

Zdjęcie Małgosia i Paweł Borysewiczowie od 2 lat są szczęśliwym małżeństwem /Instagram.com/ Małgorzata Borysewicz /Instagram

Małgosia i Paweł Borysewiczowie poznali się na planie 4. edycji "Rolnik szuka żony". Stworzyli naprawdę zgraną parę, a po programie sformalizowali swój związek.

Doczekali się również pierwszego potomka - synka Rysia. W drodze jest już kolejne dziecko zakochanych.

Ostatnio para świętowała drugą rocznicę ślubu. Z tej okazji Małgosia na swoim profilu na Instagramie opublikowała archiwalne zdjęcie ze ślubnej sesji zdjęciowej. Fotografię okrasiła pięknymi słowami.

- Małżeństwo - jedność, siła, wsparcie w każdej sytuacji! 2 lata. Ten weekend w Zakopanem pokazał nam, jak bardzo możemy liczyć na siebie, a to, że jesteśmy mężem i żoną, rodziną, która zawsze jest razem - nie jedno przetrwa. Najpiękniejsze słowa, które ostatnio usłyszałam: mimo wszystkich warunków - jesteśmy po to, by was łączyć, nie dzielić, bo jesteście rodziną. 28.09.2019 roku (pis. oryg.) - napisała Małgosia.



Pod postem nie zabrakło gratulacji i pięknych życzeń od internautów.

My również życzymy parze wszystkiego dobrego!



