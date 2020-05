Małgosia z "Rolnik szuka żony" jest w drugiej ciąży

Program „Rolnik szuka żony” cieszy się od lat niesłabnącą sympatią telewidzów. 26 maja, w Dzień Matki, fani formatu dowiedzieli się, że rolnikowa rodzina się powiększy!

W drugiej ciąży jest bowiem Małgosia Borysewicz - bohaterka czwartej edycji misyjnego show i jedna z jego najpopularniejszych uczestniczek. Instagramowy profil kobiety obserwuje w tym momencie aż 137 tys. użytkowników!

Reklama

Właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych rolniczka ogłosiła, że spodziewa się drugiego dziecka. Pierwszy synek Małgosi i Pawła - Ryszard przyszedł na świat w lutym 2019 roku. Kilka miesięcy wcześniej para stanęła na ślubnym kobiercu.

Borysewicz zamieściła w sieci zdjęcie, do którego pozuje, gładząc, spory już, brzuszek.

- Dziś dzień Mam, moje święto jakby nie było. To też dzień, gdy swojej mamie chcę powiedzieć dziękuję za wszystko. Dziękuję też wam, że trzymaliście kciuki. Przed nami trochę czasu do 2 szczęścia! Ale cieszymy się ogromniaście! Wszystkie momenty macierzyństwa mają swój urok, jednak usłyszeć od swojego dziecka słowo MAMA zmiękczyłoby największego twardziela. Kocham te momenty wszystkie! (pis. oryg.) - napisała.

Oczywiście w komentarzach posypały się gratulacje i życzenia zdrowia dla całej rodziny, do których chętnie się dołączamy!

Wideo Basia Kurdej-Szatan: Mamy imię!

***

#POMAGAMINTERIA

Zróbmy małym pacjentom prezent na Dzień Dziecka

W Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie, na II piętrze, w budynku najbardziej oddalonym od wejścia, znajduje się mały oddział - Oddział Przeszczepiania Komórek Krwiotwórczych z sześcioma izolatkami. To tutaj trafia część dzieci chorych na nowotwory, żeby skorzystać z - czasami ostatniej - szansy powrotu do zdrowia i życia. Stowarzyszenie Koliber prowadzi zbiórkę, by z okazji Dnia Dziecka podarować małym pacjentom - nie zabawki, bo ich tam nie mogą mieć - ale m.in. nowe materace i pościel. Sprawdź szczegóły >>>

WESPRZYJ ZBIÓRKĘ >>>