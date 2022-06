Malin Andresson zachęca do ciałopozytywności

Malin Andersson zyskała sławę w programie "Love Island" w 2016 roku. Obecnie odnosi sukcesy jako autorka, która na początku tego roku wydała swoją książkę "Pozytywność to nasza supermoc: Wszystko, czego nauczyłem się o traumie, żalu, pewności siebie i miłości do siebie".

Od tego momentu rozwija się w kwestii ciałopozytywności, którą promuje w swoich mediach społecznościowych.

Kilka miesięcy temu została mamą i dziś Malin Andersson z całą świadomością pokazuje swoje ciało, edukując innych, że figura kobiety po ciąży może wyglądać w taki sposób i jest to całkowicie normalne.

Ostatnio gwiazda wybrała się na wakacje do Hiszpanii, gdzie bez skrępowania pokazuje swoje ciało w bikini.

"To dla mnie nowe doświadczenie, ponieważ kiedy odwiedzasz miejsca takie jak Dubaj czy Hiszpania, to widzisz kobiety z idealnymi ciałami. Ciąża całkowicie zmieniła moje ciało, ale nie przeszkadza mi to. Jestem dumna z tego, że nosiłem dziecko pod swoim sercem, a to ciało jest tylko na to dowodem" - mówi w rozmowie z "The Sun" Malin Andersson.

Po zachowaniu gwiazdy również widać, że nie ma kompleksów z powodu swojego ciała i zachęca innych ludzi do tego, by akceptowali siebie takimi, jakimi są.

