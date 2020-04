Marcela Leszczak zabrała głos w sprawie projektu Godek

15 kwietnia w polskim sejmie dyskutowano nad projektem ustawy Kai Godek, dotyczącym zakazu aborcji i edukacji seksualnej. Po kilku skandalicznych wystąpieniach posłów i posłanek, obrady zawieszono.

Wiele polskich gwiazd sprzeciwiło się zmianom proponowanym przez Godek. Za pośrednictwem mediów społecznościowych kategoryczny sprzeciw wyraziły m.in. Anja Rubik (której Godek grozi zresztą sądem), Monika Zamachowska, Anna Nowak-Ibisz, Maja Ostaszewska, Magdalena Cielecka, Agata Młynarska czy Blanka Lipińska.

Odmienne zdanie wyraziła natomiast Marcela Leszczak, która, jak wiadomo, jest osobą bardzo wierzącą. Partnerka Michała Koterskiego (para wróciła do siebie jakiś czas temu) w październiku 2017 roku urodziła synka.



Pod zdjęciami ze szpitala (przed porodem oraz z noworodkiem u boku) zamieściła obszerny wpis, w którym czytamy:

- Długo myślałam czy napisać ten post, bo wiem, że jestem w mniejszości. Boję się w tej sprawie wyrazić swoją opinię. Nie chciałbym być w oczach Pana niewdzięcznicą, bo mam wspaniałego i zdrowego syna. Trudno mi zebrać myśli po tym wszystkim co czytałam o gwałtach i ciężko chorych dzieciach. Nie jestem za i nie jestem przeciw, ale jestem zdania, że jeśli Bóg daje życie to nikt na ziemi nie ma prawa życia odebrać. Jeśli jesteś w wierze to nic złego ciebie nie spotka i uwierz mi, że tak jest.