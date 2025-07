Wielu z nas długo czekało na nadejście prawdziwego lata. Słońce, ciepło, możliwość opalania i przemierzania ulic w lekkich sandałach to duża przyjemność, ale do czasu. Temperatury panujące w domach i mieszkaniach bywają nie do zniesienia, zwłaszcza jeśli nie dysponujemy klimatyzacją. Postanawiasz otworzyć na oścież okna i drzwi balkonowe? Może przynieść to więcej szkody, niż pożytku.