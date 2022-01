Marcelina Zawadzka jako prowadząca program "Farma"

"Farma" to nowe reality show, w którym uczestnicy mieszkający na co dzień w mieście, będą musieli przetrwać w warunkach, jakich do tej pory nie znali i poznać od podszewki życie na wsi.



​Marcelina Zawadzka i Ilona Krawczyńska zadebiutowały jako prowadzące Sylwestrową Moc Przebojów!

"Farma" pokazuje, że w każdym z nas drzemie pierwotny instynkt przetrwania

Poznajcie Farmerki - uczestniczki reality-show "Farma"!

Marcelina Zawadzka zaskoczyła wyznaniem o ślubie Uczestnikom w ich wiejskich zmaganiach towarzyszą dwie prowadzące program - Ilona Krawczyńska i Marcelina Zawadzka.

Chociaż Marcelina ma już spore doświadczenie w prowadzeniu wszelakich programów telewizyjnych, to "Farma" z pewnością jest dla niej niezwykłą przygodą.



Widać to chociażby po zdjęciach, jakie publikuje w swoich mediach społecznościowych.



"Pokochałam ten program od samego początku, tzn. od pierwszego dnia na planie. Program tworzą wspaniali ludzie" - napisała pełna wzruszeń Marcelina Zawadzka.



Reklama

Instagram Post

Zobacz również: Marcelina Zawadzka bez makijażu. Pokazała zdjęcie





Marcelina Zawadzka zachwyciła fanów jednym zdjęciem. Jest niezwykłe

Patrząc na zdjęcia i oglądając program, faktycznie można stwierdzić, że wiele się tam działo. Fanom najbardziej przypadły go gustu zdjęcia, których Marcelina pozuje z końmi.



Prezenterka jest znana ze swojej niezwykłej wrażliwości i miłości do zwierząt, więc od razu nawiązała z nimi doskonały kontakt na planie programu.



"Super, od razu widać twoja niesamowitą więź ze zwierzakami" - zauważyła w komentarzu jedna z internautek.



Zobacz również: Marcelina Zawadzka w ciąży? "Max namawia ją na dziecko"

Instagram Post

Instagram Post