"Farma" to nie tylko program rozrywkowy. To również okazja, aby przełamać pewne schematy. Reality-show pokaże życie na wsi bez telefonu, wody, elektryczności i to w XXI wieku, kiedy wydaje się, że przeżycie w takich warunkach jest niemożliwe. A jednak! Farmerzy udowodnią, że jest inaczej. Każdy odcinek pokaże drogę i przemianę uczestników, którzy będą stale pokonywać własne bariery. W programie, widzowie będą mogli zaobserwować także, jak ludzie o odmiennych doświadczeniach i stylach życia, zachowują się pod jednym dachem, dzieląc się codziennymi obowiązkami.





Zdjęcie KINIA KALETA / INTERIA.PL/materiały prasowe

KINIA KALETA

34 LATA, ŁÓDŹ

Z zawodu wykwalifikowana nauczycielka nauczania początkowego. Z natury ciągła poszukiwaczka, dlatego skończyła jeszcze kilka innych kierunków studiów, które są przydatne w jej życiu i w pracy. Obecnie jest pracownikiem Uczelni Wyższej. Wulkan energii, szalona podróżniczka, pasjonatka sportów ekstremalnych, takich jak skoki na bungee i spadochronowe. Miłośniczka pracy z energią z wykorzystaniem Reiki. Kocha zwierzęta, które traktuje jak przyjaciół, jest z nimi blisko niemalże od zawsze!

https://www.facebook.com/profile.php?id=100072818193864

https://www.instagram.com/kinia_kaleta?r=nameta

Zdjęcie MONIKA IDZIKOWSKA / INTERIA/materiały prasowe

MONIKA IDZIKOWSKA

43 LATA, SOCHOCIN POD PŁOŃSKIEM

Policjantka na emeryturze. I choć jej kariera zawodowa dobiegła końca, ona nie rezygnuje z aktywności i adrenaliny. Po latach pracy w pionie kryminalnym, po misji w Kosowie jest pewna, że nic nie jest w stanie jej złamać albo zrazić. Jest mieszanką emocji. Mocna, wytrwała, ambitna, ale z drugiej strony wrażliwa i kobieca. Ma wiele tatuaży. Jej pasja to strzelectwo i fitness. Jednocześnie jest kochającą mamą i żoną. W życiu nie idzie na kompromisy. Wierzy, że każda sytuacja uczy i pojawia się w konkretnym celu.

https://instagram.com/dark_angel1701?utm_medium=copy_link

https://www.facebook.com/monika.idzikowska.549

Zdjęcie IZA STANISZEWSKA "RUDA’ / INTERIA/materiały prasowe

IZA STANISZEWSKA "RUDA’

50 LAT, ŁÓDŹ

Właścicielka agencji reklamowej. Marketingowiec, bizneswoman. Kreatywna, energiczna, żywiołowa. Uwielbia poznawać nowych ludzi, kocha przyrodę i gry zespołowe. Ma dwie pasje - podróże i fotografię. Żyje pełnią życia, stara się nie tracić ani chwili. Najważniejsze to "tu i teraz". Uwielbia gotować. Inspirują ją kuchnie wielu kultur. Na ich podstawie tworzy własne przepisy i historie kulinarne. Grzybiarka z zamiłowania. Do zbierania grzybów podchodzi z ogromną wiedzą i precyzją. Kocha nowe wyzwania. Ostatnio skoczyła ze spadochronem. Rywalizacja jest dla niej formą zwiększania swoich kwalifikacji i bycia jeszcze lepszym.

https://www.facebook.com/izabela.staniszewska

https://www.instagram.com/izabela.staniszewska/?hl=pl

tiktok.com @izabelastaniszew1

Zdjęcie KINGA KAZIEMIERCZAK / INTERIA.PL/materiały prasowe

KINGA KAZIMIERCZAK

20 LAT, ŁÓDŹ

Mieszka w Łodzi, gdzie pracuje w centrum medycznym jako rejestratorka medyczna. Studiuje fizjoterapię. Jej najbliższe plany związane są z dalszym rozwoje osobistym. Wie, że ma predyspozycje do bycia liderem i kiedyś chciałaby to wykorzystywać zawodowo. Póki co, korzysta z młodości, rozwija swoje pasje i snuje marzenia. Bardzo kocha zwierzęta. W dzieciństwie uczyła się jeździć konno. Jest spontaniczna, towarzyska i gotowa na nowe wyzwania.

https://www.instagram.com/kiniakazimierczak/

https://m.facebook.com/kinga.kazimierczak.54

Zdjęcie BEATA LISOWSKA / INTERIA/materiały prasowe

BEATA LISOWSKA

39 LAT, RADLIN

Mama na pełen etat. Zanim z ochotą poświęciła się macierzyństwu dużo podróżowała. Mieszkała w Norwegii i kilka miesięcy w Hiszpanii. Za granicą nigdy nie czuła się obco. Możliwość zwiedzania nowych miejsc oraz poznawania kultur i ludzi bardzo ją rozwijała. Niczego się nie boi, a swoją wiedzą techniczną i umiejętnościami zawstydza niejednego mężczyznę. Z wielką łatwością posługuje się gwarą śląską. W wolnych chwilach uwielbia spędzać czas w swoim domu z ogrodem, w którym hoduje najróżniejsze odmiany roślin. Najczęściej egzotyczne. Pozytywna, spontaniczna, szczęśliwa. Typ społecznika, który umie odnaleźć się w każdej sytuacji i grupie.

https://www.facebook.com/beata.lisowskakalisz

https://instagram.com/beata_lisowska_?utm_medium=copy_link

Zdjęcie MARTA BASANDOWSKA / INTERIA/materiały prasowe

MARTA BASANDOWSKA

31 LAT, KRAKÓW

Scenografka i performerka. Podróżniczka. Dzięki swojej pracy zwiedziła wiele zakątków świata, zwłaszcza Chiny i Amerykę Łacińską, gdzie prezentowała swoje instalacje. Ciekawa i pochłonięta życiem. Jej motto "żaden dzień się nie powtórzy" codziennie jej przypomina, aby się nie poddawać, spełniać swoje marzenia i iść do przodu mimo przeciwności. Interesuje się wieloma rzeczami - od budowlanki, przez gotowanie, kończąc na modzie. Lubi zaczynać nowe projekty. Kocha naturę. Najlepiej czuje się, gdy jest samodzielna i od nikogo nie zależy. Z reguły jest liderem. Lubi wygrywać i rywalizować. Z drugiej strony, jest bardzo towarzyska, uczuciowa a jej towarzystwo i pozytywne podejście zawsze rozładowuje każdą trudną sytuację.

https://www.facebook.com/martamaria.basandowska

https://instagram.com/martabasandowska?utm_medium=copy_link

Premierowy odcinek reality-show "Farma" - już 17 stycznia.

Program emitowany będzie od poniedziałku do piątku o 20:00.

