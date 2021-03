Marcelina Ziętek kusi w bieliźnie!

Marcelina Ziętek zyskała popularność dzięki temu, że została ukochaną Piotra Żyły. Widać, że dzięki tej miłości zainteresowała się sportem, który uprawia jej wybranek. Pokazała seksowne zdjęcie, które nawiązuje do Piotrka i jego pracy!

Zdjęcie Marcelina Ziętek od kilku miesięcy spotyka się z Piotrem Żyłą /Instagram /Instagram

Marcelina Ziętek od pewnego czasu zyskuje popularność, grając w serialu "19+" oraz będąc dziewczyną Piotra Żyły.

Młodziutka aktorka chętnie chwali się swoim życiem prywatnym i nowymi zdjęciami w mediach społecznościowych.



To właśnie teraz, podczas tegorocznych zawodów w skokach narciarskich mocno trzymała kciuki za ukochanego i spierała go, nawet publikując gorące zdjęcia, by zagrzać Piotra do walki.



Pozując ubrana jedynie w bieliznę, śniegowce i gogle narciarskie, napisała pod zdjęciem:



"Praca, wytrwałość, uczciwość, pasja, mieszanka na spełnianie marzeń" - wyznała.



Fani byli zachwyceni takim zdjęciem i nie szczędzili jej komplementów, odnosząc się także do Piotra:



"Przy takim dopingu Piter szaleje", "Idealna figura", "Mega", "Jakie fajne gogle", "Piotruś, przecież ty od zawsze wiedziałeś, że kiedyś mistrzem będziesz. Jednakże taka kobieta to ci się nawet nie śniła" - pisali użytkownicy Instagrama.

