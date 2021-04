Marcin Najman proponuje Kindze Rusin i Weronice Rosati walkę na gali MMA

Dziennikarka i aktorka starły się przy okazji ostatniej gali wręczania Oscarów. Na razie na słowa. Z propozycją starcia wręcz wystąpił były bokser, który obecnie stara się promować w telewizji nowy format programu rozrywkowego, w którym znani i lubiani nie tańczą, nie śpiewają, za to okładają się po twarzach, kopią i duszą. Czyli MMA-VIP.

Zdjęcie Kinga Rusin znana jest ze swoich stanowczych opinii / Jordan Krzemiński / AKPA

Reklama

Aktorka Rosati przypomniała publicznie ubiegłoroczny "blamanż" (pisownia oryginalna - przyp. red.) byłej dziennikarki, a obecnie biznesmenki Rusin, która opublikowała wtedy zdjęcia odchudzonej piosenkarki Adele. Według Rosati, to był blamanż, bo podczas takich zamkniętych imprez nie robi się zdjęć. W odpowiedzi Rusin zaszantażowała aktorkę.

Reklama

Ma ważyć słowa, bo łatwo wyciągnąć romanse aktorki ze skazanym za gwałt i molestowanie producentem filmowym Harvey’em Weinsteinem.

Za doskonałą okazję, aby o sobie przypomnieć uznała to prezenterka radiowa i telewizyjna Karolina Korwin Piotrowska. Niespecjalnie kryjąc protekcjonalny ton, postanowiła negocjować między Rosati a Rusin.

"Jak zaczniemy bawić się w szołbiznesowy i nie tylko IPN albo inne FBI czy policję, szukać teraz na siebie haków, straszyć i wytykać, kto z kim i gdzie za rękę albo za nogę chodził, kto czego nie skomentował (...), to po pierwsze wyleci z szaf, szafeczek i pawlaczy tona zaśmierdłych i zamierzchłych zdjęć i trupków, wylecą ze wszystkich szaf, a po drugie jakaś cześć naszego zaangażowania w sprawy naprawdę ważne, istotne, a nie to, kto z kim pił, tańczył, spał, zdjęcia robił, figury ćwiczył czy kwiatki wąchał, będzie tyle warta co nic. Będzie o kant d*** potłuc" - napisała.

W to wszystko na koniec włączył się teraz Marcin Najman, którego plan - na tle emocjonalnych przemówień - wydaje się najbardziej racjonalny.

"Drogie Panie, gdybyście w dalszym ciągu nie mogły dojść do konsensusu to klatka MMA-VIP stoi dla Was otworem. Najbliższa gala 18 czerwca" - ogłosił były pięściarz, a zarazem założyciel federacji MMA-VIP, organizującej walki ludzi znanych z tego, że są znani.

Zdjęcie Weronika Rosati nie znajdzie już teraz w Kindze Rusin przyjaciółki / Kurnikowski / AKPA

***

Zobacz również:



Przekaż 1% na pomoc dzieciom - darmowy program TUTAJ>>>