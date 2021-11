Margaret po bardzo intensywnym sezonie koncertowym, który poprzedzony był przerwą w karierze, postanowiła odpocząć od polskiej jesieni. Wybrała inny kontynent i klimat.

Z mężem i przyjaciółmi, w tym z Kasią Sawczuk, znaną z programów Mam talent czy The Voice od Poland, wypoczywa w przepięknym Meksyku, z dala od cywilizacji. Prezentuje na swoim koncie instagramowym zdjęcia a także relacjonuje na instastory malownicze meksykańskie widoki.

Instagram Post



Zdjęcie z mężem i w niezwykle ciekawym bikini, wywołało zaciekawienie wśród jej fanów. "Piękni jesteście", "strój masz przekozacki" - to tylko niektóre z komentarzy.

Instagram Post

Instagram Post

Margaret na muzycznej scenie

Margaret, czyli właściwie Małgorzata Jamroży, jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek sceny muzycznej młodego pokolenia. Na swoim koncie ma przeboje takie jak "Thank You Very Much", "Wasted" czy "Cool Me Down".

Jest laureatką wielu nagród, takich jak MTV Europe Music Awards, Kids’ Choice Awards, Eska Music Awards czy SuperJedynki. Zdobyła też nominacje do Fryderyków, Wiktorów czy Telekamer.



W roku 2019 Margaret nagle ogłosiła, że na jakiś czas zawiesza karierę. Chciała skupić się na swoim życiu prywatnym i w styczniu 2020 roku powiedziała "tak" muzykowi Piotrowi Kozieradzkiemu, występującemu pod pseudonimem KaCeZet. Prywatna uroczystość odbyła się w Peru.



W tym samym roku, w wakacje, powróciła na scenę.

