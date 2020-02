Margot Robbie zamierza zaprosić Harry'ego i Meghan na kolację

Robbie nie kryje sympatii względem księcia Harryego i księżnej Meghan. Australijska aktorka należy do grona gwiazd, które otwarcie poparły ich kontrowersyjną decyzję o opuszczeniu brytyjskiego dworu. W udzielonym niedawno wywiadzie wyznała, że chciałaby ugościć książęcą parę w swoim domu w Los Angeles.

Zdjęcie Margot Robbie zaprasza do siebie księcia Harry'ego z małżonką /East News

Gdy książę Harry i Meghan Markle ogłosili, że rezygnują z pełnienia ról starszych rangą członków brytyjskiej rodziny królewskiej i wyjeżdżają do Kanady, wywołało to sensację niemal na całym świecie. Mimo pojawiających się krytycznych opinii na temat kontrowersyjnej decyzji książęcej pary, wiele osób - w tym gwiazd - stanęło w ich obronie. Należy do nich między innymi Margot Robbie.

- Znam księcia Harry'ego od jakiegoś czasu i muszę przyznać, że jest naprawdę świetnym facetem - zdradza Robbie. Australijska aktorka w najnowszym wywiadzie przyznała też, że Harry i Meghan "mieli swoje powody", by opuścić królewski dwór.



Nie jest tajemnicą, że na Wyspach Markle od dawna nie ma dobrej prasy, a tabloidy nieustannie prześcigają się w publikowaniu złośliwych komentarzy na temat księżnej. W jednym z wywiadów książę Harry zdradził, że dostrzega podobieństwo między zmasowanym atakiem mediów na jego żonę, a tym, którego ofiarą padła przed laty jego tragicznie zmarła matka, księżna Diana.