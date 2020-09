Maria Dębska i Marcin Bosak w podróży poślubnej

W sierpniu tego roku aktorska para stanęła na ślubnym kobiercu. Niedawno zdecydowali się na wyjazd w podróż poślubną do Włoch. Szczęśliwa Maria Dębska pochwaliła się gorącym zdjęciem w stroju kąpielowym.

Zdjęcie Maria Dębska i Marcin Bosak to jedna z najgorętszych par aktorskich /Adam Jankowski/REPORTER /Reporter

Maria Dębska jest znaną polską aktorką filmową, teatralną i telewizyjną. Fani mogą ją kojarzyć z ról w produkcjach takich jak "Moje córki krowy", "Zabawa, zabawa", "Cicha noc" czy "Demon". Aktorka wystąpiła również w wielu serialach.

Maria Dębska i Marcin Bosak są szczęśliwą parą już od trzech lat. Poznali się na deskach warszawskiego teatru Studio przy okazji wspólnych występów, gdzie odgrywali role małżonków. Niedługo potem okazało się, że chemia pojawiła się między nimi także poza sceną.



Na początku para stroniła od publicznego okazywania uczuć przez wzgląd na plotki, jakoby aktorka rozbiła poprzedni związek Bosaka. Aktor przez 15 lat był w związku z aktorką Moniką Pikułą, z którą ma dwoje dzieci.



Zdjęcie Maria Dębska i Marcin Bosak są szczęśliwą parą już od trzech lat / Adam Jankowski/REPORTER / Reporter

W połowie sierpnia związek Marii i Marcina wszedł na nowy poziom, kiedy powiedzieli sobie sakramentalne "tak".



Jak twierdził "Fakt", ceremonia miała miejsce na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, a wśród zaproszonych gości znalazło się wielu znanych znajomych pary, między innymi ciężarna Barbara Kurdej-Szatan, Artur Żmijewski oraz Mirosław Zbrojewicz.



Po ślubie przyszedł czas na zasłużone wakacje i wymarzoną podróż poślubną. Para zdecydowała się na wspólny wyjazd na słoneczną Sardynię.



Co ciekawe aktorka postanowiła spędzić urlop z dala od mediów społecznościowych. O wyjeździe z Marcinem do Włoch poinformowała dopiero po fakcie, przy okazji udostępnionego na Instastories zdjęcia z samolotu.



"To były wakacje bez Instagrama (no, prawie). Polecam!" - napisała Maria Dębska.



Jednak zaraz po wyjeździe zarówno Maria, jak i jej małżonek, udostępnili na Instagramie zdjęcia z włoskiej plaży.



Widać, że te wakacje były naprawdę udane. Szczęśliwa aktorka dodała fotkę, na której widzimy, jak biegnie po plaży w stroju kąpielowym. Maria zdecydowała się nawet opisać zdjęcie w lokalnym języku.



"Sardegna, il mio cuore" (Sardynia, moje serce) - napisała Dębska



Pod postem pojawiło się wiele komplementów pod adresem aktorki. Fani zachwycali się jej niesamowitą figurą.



"Cudowna! I to ciało"- czytamy w komentarzach.

"Piękna. A urodę masz trochę włoska i trochę polska czyli najlepsze co może być, cudo! Ps. Mega kostium kapielowy" - napisała jedna z fanek



Niektórzy pokusili się nawet o komentarze w języku włoskim.



"che bella !!!" ( jaka piękna) czy "Che bello, adoro" (Jak pięknie, uwielbiam).

Trzeba przyznać, że pan Marcin ma naprawdę piękną żonę. Oboje wyglądają na szczęśliwych i wypoczętych.

My życzymy im szczęścia i wytrwałości na nowej drodze życia.



