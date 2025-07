O błonnik pokarmowy w diecie powinny również zadbać osoby borykające się z problemem hemoroidów . Dr Kulczyński przytacza jedno z badań, z którego wynika, że osoby spożywające mniej niż 12 gramów błonnika dziennie, miały aż siedmiokrotnie wyższe ryzyko wystąpienia choroby hemoroidalnej . "To pokazuje, że jeśli dieta jest uboga w błonnik , pojawienie się hemoroidów to właściwie tylko kwestia czasu" - dodaje ekspert ds. technologii żywności i żywienia.

To jednak nie koniec prozdrowotnych właściwości błonnika pokarmowego, bowiem ogranicza on wchłanianie glukozy z jelit do naczyń krwionośnych, tym samym pomagając w utrzymaniu prawidłowego poziomu cukru we krwi, co jest niezwykle istotne dla osób z cukrzycą.