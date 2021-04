Maria Winiarska jest już babcią - jej starsza córka, Hania jest mamą dwóch dziewczynek. Jednak teraz cała rodzina czeka na narodziny pierwszego dziecka Zofii Zborowskiej. Pani Maria nie może już doczekać się momentu, aż weźmie maleństwo na ręce.

Zdjęcie Maria Winiarska, Hanna Wrona i Zofia Zborowska mają ze sobą doskonały kontakt / Gałązka / AKPA

Maria Winiarska i Wiktor Zborowski wraz z córkami i wnuczkami tworzą kochającą się, wspierającą rodzinę.

To właśnie w takim gronie świętowali kilka miesięcy temu radosne wieści. Okazało się, że Zofia Zborowska jest w ciąży i razem z Andrzejem Wroną szykuje się do nowej roli - rodzicielskiej.



Maria Winiarska nie ukrywa, że kocha i rozpieszcza swoje dwie wnuczki, córki Hani Zborowskiej-Neves, Ninę i Mię.



Dziewczynki już jednak wyrosły i nic dziwnego w tym, że babcia już nie może doczekać się narodzin kolejnej pociechy.



W rozmowie z "Faktem" wyraziła jednak pewne obawy, oczywiście z przymrużeniem oka:



"Ja to się boję, że się pobijemy z mamą Andrzeja, bo wiem, że i ona jest gotowa zawsze pomóc Zosi i synowi. Pewnie obie będziemy obecne przy nich, aż do momentu, gdy nas pogonią" - powiedziała w rozmowie z tabloidem aktorka.



Jedno, jest pewne - narodziny wnuka, lub wnuczki (Zofia jeszcze nie wyjawiła płci maleństwa) będą niezwykle radosnym wydarzeniem w rodzinie. Oby pani Maria miała tylko takie zmartwienia, jak to, którym podzieliła się z gazetą.

Zdjęcie Hanna Wrona i Maria Winiarska cieszą się, że od pewnego czasu tworzą rodzinę / Baranowski / AKPA

