Ofelia to imię o greckim rodowodzie . Wywodzi się od słowa ophelos, które oznacza "pomoc". Znaczenie sugeruje osobę o empatycznej i troskliwej naturze - zawsze gotową do wsparcia innych.

Ofelie to kobiety o delikatnym i subtelnym uroku. Nieśmiałość oraz skromność idą w parze z dobrymi manierami i wrodzoną elegancją. To połączenie sprawia, że są postrzegane jako czarujące i atrakcyjne. Przyciągają uwagę mężczyzn, którzy gotowi są zrobić wiele, by zdobyć ich serce.