Marina Łuczenko-Szczęsna zachwyca stylizacjami

Marina Łuczenko-Szczęsna należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu. Obserwuje trendy i dobrze wie, co jest aktualnie modne. Piosenkarka starannie dobiera stylizacje, a fanki uwielbiają jej styl. Żona Wojciecha Szczęsnego chętnie dzieli się swoimi outfitami w mediach społecznościowych. Poza tym publikuje rodzinne ujęcia i pokazuje, jak spędza wolny czas.

Instagram Post

Piosenkarka większość czasu spędza we Włoszech, gdzie od kilku lat mieszka wraz z rodziną. Dość często jednak przylatuje do Polski, by spotkać się z bliskimi. Szczęśni inwestują w nieruchomości i nie tak dawno postanowili również kupić dom w Hiszpanii, a poza tym właśnie trwają prace remontowe w ich nowym domu w Zakopanem.

Marina Łuczenko-Szczęsna postawiła na beż

Marina Łuczenko-Szczęsna obecnie przebywa w Mediolanie, a relacje z pobytu publikuje w mediach społecznościowych. Piosenkarka postanowiła pokazać, na jaki outfit się zdecydowała. Żona Wojciecha Szczęsnego postawiła na wygodną stylizację. "Ostatnio moje ulubione kolorki to neutralne odcienie beżu" - napisała pod postem piosenkarka.

Instagram Post

Marina Łuczenko-Szczęsna do długich, szerokich spodni dobrała klapki, małą torebkę i krótki top odsłaniający ramiona oraz brzuch. Do tego założyła czarne okulary, a włosy związała w kok. To wszystko stworzyło spójną całość, a fani nie kryli zachwytu. Jak zwykle nie szczędzili miłych słów. "Obłędna stylówka", "Super", "Wyglądasz świetnie jak zawsze" - można przeczytać pod ujęciem z Mediolanu.

