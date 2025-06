Bób to znakomite źródło roślinnego białka. Jest bogaty w błonnik, który wspiera prawidłowe trawienie i może przyczyniać się do obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. W jego składzie znajdziemy cenne witaminy z grupy B, żelazo, magnez, korzystnie wpływające na funkcjonowanie układu nerwowego i krwionośnego.