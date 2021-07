"Przyszedł czas, żeby napisać kilka słów o zdjęciu jakie wrzuciłam i tym co ono wywołało. Drodzy, przede wszystkim dziękujemy za morze wspaniałych, ciepłych słów! Każdy komentarz, każda emotka dużo dla nas znaczą. Wiadomości jakie od Was dostałyśmy uskrzydlają, niestety, zdarzały się też takie, które przykro było czytać - o życiu w ukryciu czy strachu" - napisała Marta Warchoł pod najnowszym zdjęciem, do którego pozuje również z Iwoną Widomską.