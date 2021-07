Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski rozstali się

Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski uchodzili za parę wręcz idealnie dobraną w polskim show-biznesie. Ona po przejściach miłosnych, on również, oboje to pasjonaci podróży i ekstremalnych przeżyć.

Mogłoby się wydawać, że są bratnimi duszami, więc wiadomość o ich rozstaniu, która rozeszła się w mediach niespodziewanie, zaskoczyła fanów.





"To Przemysław podjął decyzję o rozstaniu. Wyprowadził się z domu niedługo po ślubie. Mieszkali ze sobą niecałe dwa, trzy miesiące - donosi informator Pudelka o związku Martyny Wojciechowskiej i Przemka Kossakowskiego.

Nikt nie chciał wierzyć w te doniesienia, aż na profilu Martyny Wojciechowskiej nie zaczęły pojawiać się komentarze internautów, na które podróżniczka odpowiadała, nie zaprzeczając doniesieniom o rozstaniu.



Jedna z komentujących stwierdziła, że małżeństwo nie znaczy nic, na co gwiazda odpowiedziała gorzko, że "znaczy wszystko, ale nie dla każdego, niestety".





Martyna Wojciechowska przerywa milczenie

Dopiero następnego dnia na InstaStories Martyny Wojciechowskiej pojawiła się nowa publikacja z dość jednoznacznie brzmiącą wypowiedzią:





"Nauczyłam się ważnej rzeczy. Jeśli nie masz nic życzliwego do powiedzenia, lepiej nie mów wcale. Jeśli nie potrafisz kogoś wesprzeć, przynajmniej nie podcinaj skrzydeł" - napisała Martyna Wojciechowska.

Oczywistym jest, że słowa te odnoszą się do zaistniałej sytuacji. To musi być niezwykle trudny okres dla Martyny i Przemka, dlatego fani starają się jej dodać jednak otuchy w komentarzach i życzą powodzenia w poukładaniu spraw prywatnych.



Przypomnijmy, że Martyna Wojciechowska i Przemysław Kossakowski byli małżeństwem dziewięć miesięcy. Wcześniej długo ukrywali swój związek i dopiero, gdy był on na zaawansowanym etapie, ujawnili swoją miłość.



Przemysław Kossakowski zaskarbił sobie także miłość Marysi, czyli córki Martyny Wojciechowskiej ze związku z Jerzym Błaszczykiem. Tym bardziej skomplikowana jest teraz sytuacja po rozstaniu małżeństwa.



Fani wyrażają jednak nadzieję, że może uda się jeszcze uratować tę miłość, a Martyna i Przemek pokonają poważny kryzys.

Zdjęcie Martyna Wojciechowska w wymowny sposób skomentowała rozstanie z Przemkiem Kossakowskim / @martyna.world / Instagram

Zdjęcie Martyna Wojciechowska przeżywa trudne chwile po rozstaniu z Przemysławem Kossakowskim / Wojciech Olszanka / East News





