Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski uchodzili za wręcz idealną parę - podobne doświadczenia życiowe, pasja do podróżowania, gór i ekstremalnych przeżyć.

Dlatego fani tych dwojga nie mogą uwierzyć w to, że to koniec ich miłości! Kiedy media obiegła informacja, że para rozstała się i to niedługo po ślubie, a oni nie zaprzeczyli tym doniesieniom, w komentarzach zawrzało.



Nic w tym dziwnego. Osoby obserwujące od lat Martynę Wojciechowską pokładały nadzieję w tym związku. Wcześniej podróżniczka nazywana była "uciekającą panną młodą", bo aż dwukrotnie odwoływała ślub w ostatniej chwili, a zaręczona była w swoim życie pięciokrotnie.



Wielu żartowało, że Przemkowi Kossakowskiemu udało się "usidlić" Martynę.



Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski - zaręczyny, wesele i podróż poślubna

Para zaczęła spotykać się w 2018 roku, ale początkowo ukrywała swoje uczucie. Pragnęli chronić swoją miłość przed mediami i wścibskimi fotoreporterami. Pierwszy raz pojawili się oficjalnie razem na Balu TVN w 2018 roku. Wówczas wywołali niemałe poruszenie i nie szczędzili sobie czułości, pozując do zdjęć.



Chociaż od tamtej pory bywali razem na różnych przyjęciach, to nie rozwodzili się nad swoim życiem prywatnym. W mediach społecznościowych jednak zaczęły pojawiać się ich wspólne zdjęcia.



W końcu w 2019 roku wydało się, że Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska zaręczyli się, co niezwykle ucieszyło ich fanów, którzy od tego momentu czekali z niecierpliwością na ślub.



Para jednak milczała jak zaklęta, aż w końcu zaskoczyła zdjęciami z uroczystości ślubnej i wesela!



"Tak. Powiedzieliśmy sobie TAK" - napisała wówczas Martyna Wojciechowska pod zdjęciem ze ślubu.

Przemek Kossakowski i Martyna Wojciechowska pobrali się 16 października 2020 roku. Radości nie było końca, a gratulacje spływały strumieniami do młodej pary. Potem oboje cieszyli się ze wspólnej podróży poślubnej do Portugalii i wyglądało na to, że wiodą spokojne, pełne miłości życie.



Niestety, najpewniej rzeczywistość okazała się być inna. Chociaż sami nie komentują smutnych doniesień, to w komentarzach, jakie pisze Martyna w swoich mediach społecznościowych, fani znajdują potwierdzenie ich rozstania.

