Pamiętam jak rok temu, podczas diagnostyki w szpitalu ginekologicznym w Atenach odpowiadałam na pytania greckich lekarzy o to „co się w Polsce dzieje, że kobiety masowo protestują”. Słuchając moich wyjaśnień na temat drakońskiego podejścia do aborcji w moim kraju łapali się za głowy. „ Ale jak w takich warunkach pracować? Jak leczyć pacjentki?” . To była ich reakcja. W bardzo przywiązanym do tradycji, patriarchalnym kraju jakim jest moja matczyzna z wyboru, torturowanie kobiet w imię religii jest po prostu nie do pomyślenia. Wciąż się zastanawiam, jak do tego doszło? Jak to możliwe, że kobiety oddają swoje głosy na bigotów i fanatyków, którzy ich nienawidzą. Jak to możliwe? Nie mogę tego znieść - Opowiedziała swoją historię Paulina Młynarska.