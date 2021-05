Martyna Wojciechowska kocha swoją córkę najbardziej na świecie. Stara się od 13 lat wychować ją na dobrego i samodzielnego człowieka, czym często dzieli się ze swoimi fanami w mediach społecznościowych.

Chociaż ciąża była dla Wojciechowskiej zaskoczeniem, to niezwykle cieszyła się z tego, że zostanie mamą.



"Lata mijają, a ja wciąż nie mogę za Nią nadążyć... 13. LAT TEMU NA ŚWIECIE POJAWIŁA SIĘ MARYSIA! I wywróciła całe moje życie do góry nogami. Zawsze powtarzam, że macierzyństwo to najbardziej fascynująca, ale też najtrudniejsza podróż w moim życiu. W dodatku bez mapy" - napisała w dniu urodzin córki Wojciechowska.



Teraz, gdy świętuje już kolejny Dzień Matki, postanowiła podzielić się wyjątkowym zdjęciem z fanami. Martyna pozuje do niego w ciąży.



We wpisie dziennikarka zdobyła się na szczerość. Opowiedziała o dniu, kiedy została mamą i jak wyglądały początki jej macierzyństwa.



