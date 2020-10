Martyna Wojciechowska przypadkiem pogrążyła Kossakowskiego

Miał być uroczy wpis z okazji Dnia Chłopaka, a wyszedł post, którego konsekwencją może być mandat. Na zdjęciu, które opublikowała na Instagramie słynna podróżniczka widać bowiem, że jej ukochany Przemysław Kossakowski prowadzi samochód bez zapiętych pasów.

Zdjęcie Internauci błyskawicznie zauważyli, że Kossakowski prowadzi bez zapiętego pasa /Piotr Molecki /East News

"Dzień chłopaka! A tak się składa, że ten chłopak obok mnie jest wyjątkowy. My w drodze na wakacje! Nareszcie! A jak u Was? I jak Wasze chłopaki? - taki post opublikowała 30 września Martyna Wojciechowska. Zilustrowała go zdjęciem, na którym ona i Przemysław Kossakowski jadą samochodem. Kossakowski siedzi za kierownicą, Wojciechowska na przednim siedzeniu pasażera.



Zdjęcie byłoby uroczym obrazkiem zakochanej pary w drodze na wymarzone wakacje, gdyby nie jeden fakt, na który zwróciło uwagę kilkoro komentujących post fanów podróżniczki.



"Kocham. Niech chłopak zapnie pas, żebyście żyli wiecznie. Wspaniałych wakacji" - napisała Ane Ratownica, znana z różnych programów stacji TVN ratowniczka medyczna. Sądząc po serdecznym tonie jej komentarza, jest Ane zna Martynę i jej chłopaka. Nie zmienia to jednak faktu, że wskazała na poważne wykroczenie Kossakowskiego. Nie tylko ona, bo na niezapięte pasy zwrócili uwagę również inni internauci.



Kossakowski nie może się tłumaczyć - jak to często robią gwiazdy, gdy wytyka im się wykroczenia - że samochód stał. Na zdjęciu wyraźnie bowiem widać, że auto porusza się lewym pasem drogi szybkiego ruchu - ekspresówki lub autostrady. Za takie wykroczenie ukochany Martyny Wojciechowskiej może dostać mandat w wysokości 100 zł, a do tego dwa punkty karne. Oczywiście, o ile uwieczniona na zdjęciu scena rozegrała się na terenie Polski. W innych krajach kary za jazdę bez pasów są surowsze. Najgorsze jest jednak to, że Kossakowski naraża w ten sposób swoje zdrowie, a nawet życie.



