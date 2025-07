Spłycają zmarszczki, wyrównują koloryt skóry. Połącz z dwoma składnikami

Anna Czowalla

Kosmetyki na bazie borówki to naturalna metoda przeciw starzeniu się skóry. Najnowsze badania z klinicznych i laboratoryjnych modeli dowodzą, że jej ekstrakty zatrzymują stany zapalne, regenerują barierę naskórka i hamują fotostarzenie. To zdrowa i bezpieczna alternatywa dla chemicznych kremów. Sprawdź, jakie właściwości ma borówka, jakie domowe kosmetyki można z niej przyrządzić i co daje ich regularne stosowanie.